لن تصدقي !!! كنز ربانى لرموش طويلة وحواجب كثيفة فى 3 أيام فقط باقوى خلطة رائعة لتطويل الرموش بسرعة البرق لن تصدقى النتيجة الرهيبة

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رياض - احمد صلاح - لن تصدقي !!! كنز ربانى لرموش طويلة وحواجب كثيفة ، تطويل الرموش والحفاظ عليها ليس مستحيلًا فهي مثل الشعر تحتاج للعناية والتغذية السليمة من أجل مظهر أفضل واستطالة، لذًا قررنا أن ننقل إليك واقع خبرات الكثيرات في تطويل رموشهن وتكثيفها وتحسين مظهرها لكي يمتلكوا عيون محمية أكثر، وذات شكل أجمل، وكل هذا مع وصفات فعالة، ونتيجتها مؤكدة بلا نزاع.

لن تصدقي !!! كنز ربانى لرموش طويلة وحواجب كثيفة

الرموش ليست مجرد شكل جميل للعيون، بل لها وظائف ليس من اليسير الاستغناء عنها، فهي بمثابة حاجز لوقاية العين من العوامل الخارجية التي قد تسبب لها الضرر، كما أنها تتصل بصورة مباشرة بالأوعية الدموية، لتحصل على التغذية اللازمة لها، ومن المعروف أنها تمر بدورة حياة تتراوح بين 4 إلى 11 شهر تتجدد خلالها وتستطيل حتى تصل إلى 12 مللي متر.

كيفية إطالة الرموش طبيعيًا بالشاي الأخضر

من أهم وصفات تطويل الرموش أكياس الشاي الأخضر، فلا يخفى على أحد مدى أهميته وقدرته على منحك رموش طويلة لعيون بارعة الحسن، ولن يتطلب منك الأمر سوى جلب قطن وتحويله إلى كرة صغيرة، وتبليهلها في الشاي بدون سكر، ووضعها على الرموش كل ليلة.

استخدام زيت الزيتون لتطويل الرموش

زيت الزيتون يمكنك مزجه مع قشر الليمون للحصول على رموش قوية وصحية، وتستعيد نموها حين المواظبة على دهانها يوميًا بهذا الخليط، كما أنه من الممكن ألا تخلطي الزيت مع قشر الليمون، وستحصلي على نفس النتائج خلال فترة زمنية قليلة.

كيفية إطالة الرموش بجل الصبار

هذه الطريقة فعالة جدًا، وذلك لما هو مشهور عن الصبار وفائدته للشعر والبشرة كذلك، ولكن هنا سيتطلب منك الأمر أن تدهني الرموش بالجل ليلًا ثم تنامي، وفي الصباح يتم غسل الوجه جيدًا، ومع التكرار تحصدي النتائج.

روتين العناية بالرموش

هذا الروتين يتطلب منك القيام ببضعة أشياء من شأنها الخفاظ على رموشك قوية وصحية أكثر، حيث: