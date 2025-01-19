انت الأن تتابع خبر لإطلالة ولا القمر.. تسمين الخدود طبيعيا وتبيض وتشد التجاعيد في البشرة لوجه مورد كالورد البلدي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الممكن أن يكون هناك طرق تجميلية من أجل تسمين الخدود طبيعيا ولكن هل هناك طرق طبيعية لتسمين الخدود بشكل طبيعي دون تدخل عمليات تجميلية أو جراحية؟ بالطبع يوجد وصفات وطرق يمكن إتباعها تساعد بنسبة كبيرة في تكبير حجم الخدود والوجه، وهذا ما سوف نحاول شرحه لك بالتفصيل في مقالنا اليوم، فقط تابع القراءة معنا للنهاية من أجل الاستفادة الأكبر.

تسمين الخدود طبيعيا

البعض يخاف من العمليات التجميلية بسبب الإبر التي يتم استخدامها في حقن البوتوكس أو من العمليات الجراحية بسبب الخطورة التي تنتج عنها، ولكن الوصفات الطبيعية تكون آمنة تماماً على الصحة ولا تسبب أي ضرر.

زبدة الشيا مع السكر

هذه وصفة طبيعية من أجل تكبير حجم الخدود لا تسبب أي ضرر وسوف ترى نتائج فعالة منها، وهي تكون:

نقوم بعمل مزيج من زبدة الشيا الذائبة بمقدار ٢٥٠ مللي منها مع ١٨٠ مللي من السكر ويتم تقليبهم جيداً.

يتم وضع هذا المزيج في الثلاجة وننتظر حتى يبرد جيداً.

يتم أولاً غسل الوجه بالماء الدافئ، ومن ثم يتم توزيع هذا المزيج على الوجه بالكامل ثم نتركه لمدة ١٠ دقائق.

يتم تدليك الوجه بحركات دائرية خفيفة ثم قم بغسله بعد ذلك بالماء الفاتر.

بودرة الحلبة

يحتوي نبات الحلبة على الكثير الفيتامينات ومضادات الأكسدة، حيث أنها لا يوجد منها أي ضرر لبشرتك، ويتم استخدامها بالطريقة التالية: