انت الأن تتابع خبر معلومة قيمتها اغلي من الكنوز!!.. أسباب كثرة التبول في الشتاء وكيفية التعامل مع هذه المشكلة..5 أسباب لازم تعرفها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كثرة التبول في فصل الشتاء تعد ظاهرة شائعة يعاني منها كثير من الناس، قد يلاحظ البعض أنهم يذهبون إلى الحمام بشكل متكرر خلال الأيام الباردة، وهو ما يثير التساؤل عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، تختلف هذه الأسباب بين التغيرات الفسيولوجية التي تحدث في الجسم وبين عوامل مرتبطة بالطقس ونمط الحياة في هذا المقال، سنوضح أهم أسباب كثرة التبول في الشتاء وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة.

انقباض الأوعية الدموية

في الطقس البارد، تنقبض الأوعية الدموية في الجسم للحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية هذا يؤدي إلى زيادة ضغط الدم، مما يدفع الكلى للتخلص من السوائل الزائدة عن طريق التبول، يعرف هذا التأثير بـ”إدرار البرد”، وهو آلية طبيعية للحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

قلة التعرق

في الشتاء، يقل تعرق الجسم مقارنة بفصل الصيف بسبب انخفاض درجة الحرارة، عندما يتوقف الجسم عن فقدان السوائل من خلال العرق، تزداد كمية السوائل التي تمر عبر الكلى، مما يؤدي إلى زيادة التبول.

شرب السوائل الساخنة

خلال الشتاء، يميل الناس إلى شرب المزيد من المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة للحفاظ على الدفء، هذه المشروبات مدرة للبول، مما يساهم في زيادة عدد مرات التبول.

نشاط الكلى المتزايد

درجات الحرارة المنخفضة تحفز الكلى للعمل بكفاءة أكبر للتخلص من السموم والسوائل الزائدة، هذا النشاط يؤدي إلى زيادة إنتاج البول.

التغيرات الهرمونية

في الشتاء، قد تحدث تغيرات طفيفة في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم وظائف الجسم، مما يؤثر على كمية البول التي يفرزها الجسم.

كيفية التعامل مع كثرة التبول في الشتاء؟

احرص على شرب كميات كافية من الماء لتعويض السوائل المفقودة.

قلل من تناول المشروبات المدرة للبول مثل القهوة والشاي.

ارتدي ملابس دافئة لتقليل تأثير البرد على الجسم.

خاتمة