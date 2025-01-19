الاحتلال يسلم قائمة بـ90 أسيرا فلسطينيا متوقع الإفراج عنهم اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 02:32 مساءً - قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأحد، إنه من المنتظر أن يسلم الاحتلال الإسرائيلي بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسمًا لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، في بيان صادر عنه، أن الـ90 اسمًا ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسمًا من ذات الفئة، مشيرًا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا مقابل كل محتجزة مدنية إسرائيلية.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، اليوم الأحد في تمام الحادية عشر والربع صباحًا، وتبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.

وكان من المقرر بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الثامنة والنصف صباحًا، إلا أن إسرائيل أعلنت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلميها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث.

في المقابل، قالت حركة حماس إنها تؤكد التزامها ببنود الاتفاق، مُشيرة إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها يعود لأسباب فنية ميدانية.

وفي وقت لاحق، أعلنت حركة حماس، أنها سلمت وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار أسماء المحتجزات الإسرائيليات الثلاث، التي قررت الإفراج عنهن في اليوم الأول للاتفاق، وهن رومي جونين 24 عامًا، وإميلي دماري 28 عامًا، ودورون شطنبر خير 31 عامًا.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء الماضي، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.

وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق تسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج، وتكثيف الإدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة.