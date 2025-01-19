40 طنا من المساعدات من الكويت إلى سورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 11:34 صباحاً - أقلعت الطائرة الإغاثية السابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى مطار دمشق الدولي اليوم الأحد وعلى متنها 40 طنا من المساعدات الغذائية والشتوية لسورية ضمن حملة (الكويت بجانبكم) بتنظيم من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية بالتعاون والتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال المدير العام لجمعية السلام الخيرية حمد العون لوكالة الأنباء الكويتية قبيل إقلاع الطائرة إن هذه الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات الأميرية السامية وبتأكيد من الجهات الرسمية في البلاد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للأشقاء في سورية.

وأوضح العون أن هذه الرحلة الإغاثية تعد الثانية للجمعية ضمن الجسر الجوي الكويتي لسورية وتتضمن مساعدات نوعية مثل مواد غذائية ودوائية وإغاثية بالتنسيق مع الهلال الأحمر العربي السوري بهدف سد نقص الاحتياجات الأساسية هناك، مؤكدا أن تعاون الجهات الرسمية ساهم في تمكين الجمعية وشركائها في الداخل السوري من إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وذكر أن الجمعية أطلقت حملة الشتاء تحت شعار (حملة الـ10 آلاف طن) بهدف تقديم المساعدات لعدة دول منها سورية واليمن وقطاع غزة وقرغيزيا وطاجيكستان، مؤكدا استمرار الجمعية في تقديم مساعداتها إلى حين استقرار وعودة الحياة إلى سورية الشقيقة.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد الفريج إن مواصلة تقديم المساعدات الإغاثية من الجمعيات والهيئات الخيرية للأشقاء في سورية تأتي ترجمة للموقف الرسمي والشعبي الكويتي تجاه الأشقاء في سورية.

وذكر الفريج أن ما تعيشه سورية من غياب للبنية التحتية ونقص في المواد الأساسية يحتم على العاملين بالقطاع الخيري التدخل السريع لمعاونة الجهات الرسمية لتخفيف معاناة الوضع الراهن، مؤكدا مواصلة الجمعية في سد النواقص وصولا إلى مرحلة الاكتفاء والبدء في مرحلة البناء لتحقيق الاستقرار للمجتمع السوري.