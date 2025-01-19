بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 13.38 نقطة أي بنسبة 0.18 في المئة ليبلغ مستوى 7540.84 نقطة.

وتم تداول 262.6 مليون سهم عبر تنفيذ 14174 صفقة نقدية بقيمة 57.8 مليون دينار (نحو 178 مليون دولار).

وصعد مؤشر السوق الرئيسي 64.95 نقطة بنسبة 0.92 في المئة ليبلغ مستوى 7144.90 نقطة من خلال تداول 152.6 مليون سهم، عبر إبرام 9035 صفقة نقدية بقيمة 23.3 مليون دينار (نحو 71.7 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.35 نقطة ليبلغ مستوى 8009.98 نقطة من خلال تداول 110 ملايين سهم، عبر تنفيذ 5139 صفقة بقيمة 34.4 مليون دينار (نحو 105.9 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 55.99 نقطة بنسبة 0.79 في المئة ليبلغ مستوى 7113.25 نقطة من خلال تداول 82.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 4841 صفقة نقدية بقيمة 14.10 مليون دينار (نحو 43.4 مليون دولار).