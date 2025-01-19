قيادي في حماس: تسليم قائمة أسماء المحتجزين سيتم في أي لحظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 10:35 صباحاً - أكد قيادي في حركة حماس، اليوم الأحد، أنه سيتم تسليم قائمة أسماء المحتجزين الإسرائيليين في أي لحظة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي وقت سابق، أفادت حركة حماس، بالتزامها بوقف إطلاق النار، موضحةً أن التأخر في إعلان أسماء المحتجزين المتفق على إطلاق سراحهم يرجع لأسباب فنية وميدانية، ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى تصل قائمة بأسماء المحتجزين.

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة".

فيما أكد إعلام إسرائيلي، أن هناك تقديرات بأنه سيتم إعلان هُوية المحتجزات الثلاث، المتوقع إطلاق سراحهن، قريبا جدًا.

ودخل الوقت المعلن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، الذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا، إلا أنه حتى الآن لم يبدأ تنفيذ الاتفاق فعليًا وسط هجمات من جيش الاحتلال على مناطق مختلفة من القطاع.