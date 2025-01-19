المطيري: اختيار الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي فرصة ثمينة لتسليط الضوء على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 03:32 مساءً - أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، اليوم الأحد، أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام 2025 وعاصمة للإعلام العربي للعام ذاته يمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها في مجالات الثقافة والإعلام والفنون وتقديمها كنموذج يحتذى به في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

وقال المطيري في بيان لوزارة الإعلام أن هذا الحدث يشكل امتدادا لمسيرة الكويت الريادية في الثقافة والإبداع وتعزيز الحوار والتواصل بين الشعوب وذلك في ظل الدعم المستمر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية تم من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، فيما جاء اختيارها عاصمة للإعلام العربي من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب بناء على معايير تشمل البنية التحتية الإعلامية وقدرة الدولة على استضافة الفعاليات الكبرى إضافة إلى دورها البارز في تعزيز الإعلام العربي.

وأشار إلى أن العمل يجري حاليا وفق استراتيجية وزارة الإعلام (2021 - 2026) واستراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (2023 - 2028) واللتين تشكلان الإطار الأساسي للتحضير لهذا الحدث الثقافي والإعلامي الكبير إذ تركز الرؤية الثقافية على خلق بيئة محفزة للإبداع فيما تهدف الرؤية الإعلامية إلى بناء إعلام مستدام ورائد في صناعة المحتوى الهادف.

وأكد المطيري أن الاستراتيجيتين تتكاملان من أجل تطوير الإعلام ليكون منصة لنشر الثقافة الكويتية والعربية وتعزيز المحتوى الإعلامي الهادف، مشيرا إلى إنشاء لجنة عليا مشتركة بين وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لتنظيم فعاليات الكويت عاصمة للثقافة العربية والإعلام العربي.

وأوضح أن الركائز الأساسية لتحقيق رؤية الكويت كعاصمة للثقافة والإعلام العربي تشمل تعزيز مكانة الكويت الثقافية والإعلامية وتسليط الضوء على الثقافة الكويتية وتطوير الإعلام الرقمي وتشجيع الاستثمار في الصناعات الثقافية والإعلامية ودعم التنمية المستدامة وتعزيز الهوية الثقافية العربية وتعميق التفاعل الثقافي الدولي.

وأضاف أن خطة الأنشطة والفعاليات تتضمن 37 نشاطا لتعزيز مكانة الكويت الثقافية والإعلامية وسبعة أنشطة لتطوير الإعلام الرقمي و20 نشاطا لتشجيع الاستثمار في المشاريع الثقافية والإعلامية و12 نشاطا لدعم التنمية المستدامة بالإضافة إلى 29 نشاطا لتعزيز الهوية الثقافية العربية والمحافظة على التراث.

وبين المطيري أن الفعاليات ستشمل تنظيم نحو 98 نشاطا على مدار 235 يوما مما يعكس تنوع المشهد الثقافي والإعلامي للكويت ويؤكد قدرتها على تنظيم الفعاليات الكبرى بما في ذلك إقامة فعاليات عالمية وخليجية لتعزيز التعاون الثقافي والإعلامي.

وأفاد أن من بين أبرز الفعاليات التي ستقام خلال العام مهرجان القرين الثقافي ومهرجان المسرح العربي للطفل ومهرجان الموسيقى الدولي ومهرجان مجلة العربي إلى جانب الجوائز والمبادرات الإعلامية مثل (جائزة الكويت الكبرى للإعلام) و(الملتقى الإعلامي العربي) وذلك بهدف تحفيز الابتكار الإعلامي وتكريم الإنجازات البارزة في هذا المجال.

وأشار الوزير المطيري إلى أن حفل افتتاح (الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي) سيقام في 13 فبراير المقبل وسيشمل العرض المسرحي الوطني التاريخي (محيط الأرض) فيما سيعقد مؤتمر صحافي في 26 يناير الجاري للإعلان عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة.