حارس فرنسي يهدد مستقبل دوناروما مع باريس سان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى باريس سان جيرمان، مرشح للرحيل عن صفوف فريقه، خلال الفترة القادمة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن خطط النادي الباريسي لضم حارس مرمى ليل، لوكاس شوفالييه، الصيف المقبل، ستؤثر على مستقبل الحارس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان سيضغط بقوة للتعاقد مع شوفالييه، ولكن ليل لن يفرط بخدماته بسهولة.

وأفادت الصحيفة، أن تحرك النادي الباريسي لضم شوفالييه تزامن مع توقف المفاوضات مع دوناروما من أجل تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2026.

ومن المتوقع، أن يعود دوناروما إلى الدوري الإيطالي، وبالتحديد لإنتر ميلان خلال الموسم المقبل، حال رحيله عن باريس، وفقاً لتقارير صحفية سابقة.