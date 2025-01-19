المساعدات المقدمة من أهالي سيناء تبدأ في الدخول إلى قطاع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 01:35 مساءً - أفادت قناة «إكسترا نيوز» بأن المساعدات المقدمة من أهالي سيناء بدأت في الدخول إلى قطاع غزة.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية"، دخول 200 شاحنة مساعدات من مصر إلى قطاع غزة حتى الآن. ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.