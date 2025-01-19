روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانيا

روسيا تسيطر على قريتين شرق أوكرانياأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تمكنت من السيطرة على قريتين أخريين في منطقة دونيتسك الواقعة شرق أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أن القوات تسيطر في الوقت الراهن على قرية بتروبافليفكا الواقعة بين منطقتي دونيتسك وكوراخوف والتي تعد من المراكز المحورية في هذه الحرب، كما أنها سيطرت على قرية فريميفكا، وهي واحدة من مجموعة من القرى الصغيرة الواقعة جنوبا في منطقة دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها استهدفت أيضًا منشآت عسكرية أوكرانية بأسلحة عالية الدقة ردًّا على هجوم أوكراني على منطقة بيلجورود في جنوب روسيا بصواريخ أتاكمز.

من جهتها لم تشر البيانات العسكرية الأوكرانية إلى فقدان السيطرة على أي من القريتين، لكنها أشارت إلى القتال العنيف الدائر بالقرب من مدينة بوكروفسك.

وكشفت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في تقرير لها في وقت متأخر من الليل، بأن القوات الروسية شنت 84 هجوما في منطقة بوكروفسك، ولا يزال القتال مستمرا في المنطقة.