دليل شامل عن فوائد النشويات للأطفال وأفضل مصادرها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:54 مساءً - هل تساءلت يومًا عن أهمية النشويات في غذاء طفلك؟ قد تعتقد أن النشويات تسبب السمنة أو غير صحية، ولكن الحقيقة هي أن النشويات هي مصدر أساسي للطاقة والفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو الطفل الصحي.

لماذا تحتاج النشويات؟

الطاقة: النشويات هي الوقود الرئيسي لجسم الطفل، فهي تزوده بالطاقة اللازمة للعب والنمو والتعلم.

النمو: تساعد النشويات في بناء الأنسجة والعضلات، مما يدعم نمو الطفل بشكل صحي.

الهضم: الألياف الموجودة في النشويات تساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء.

المناعة: تحتوي النشويات على فيتامينات ومعادن تعزز جهاز المناعة وتحمي الطفل من الأمراض.

المزاج: تساعد النشويات على تحسين المزاج وتقليل التوتر.

أفضل مصادر النشويات للأطفال:

الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني، القمح الكامل، الشوفان، والذرة.

الخضروات النشوية: مثل البطاطا الحلوة والبطاطس والقرع.

الفواكه: تحتوي على سكريات طبيعية.

الخبز الأسمر: غني بالألياف والفيتامينات.

المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

نصائح هامة عند اختيار النشويات:

التنوع: قدمي لطفلك مجموعة متنوعة من مصادر النشويات للحصول على جميع العناصر الغذائية اللازمة.

الاعتدال: لا تفرطي في تقديم النشويات المكررة مثل الأرز الأبيض والمعكرونة البيضاء.

الاقتران مع البروتين: قدمي النشويات مع مصادر البروتين مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبقوليات لوجبة متكاملة.

الاهتمام بطريقة الطهي: الطهي بالبخار أو السلق هو أفضل طريقة للحفاظ على العناصر الغذائية في النشويات.

هذا والنشويات عنصر أساسي في تغذية الطفل، فهي توفر له الطاقة والفيتامينات والمعادن اللازمة لنموه وتطوره. من المهم اختيار مصادر النشويات الصحية وتقديمها ضمن نظام غذائي متوازن.