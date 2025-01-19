“ليكونوا أكثر سعادة”.. علم أطفالك قيمة الامتنان

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 07:54 مساءً -

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان يكونون أكثر سعادة، ويتعاملون بشكل أفضل مع التحديات، ويستمتعون بعلاقات أقوى. وفقًا لموقع “Raising Children”، يلاحظ علماء النفس أن تعليم الأطفال الامتنان يتجاوز مجرد قول “شكرًا”، بل يتطلب منهم تطوير مجموعة من المهارات الاجتماعية والعاطفية ليتمكنوا من التعبير عنه بشكل صحيح.

**كيف يمكننا تعزيز ثقافة الامتنان لدى الأطفال؟**

**كن قدوة ونموذجًا**

نحن نرسم لأطفالنا صورة لما يجب قوله وما يجب فعله من خلال تصرفاتنا وردود أفعالنا. التعبير عن الامتنان من خلال الكلمات، الكتابة، أو تقديم هدايا صغيرة هي طرق فعالة لتعليم الأطفال كيف يكونون ممتنين. لذا، احرص على إظهار تقديرك للأشياء الجيدة في حياتك بشكل علني.

**لغة الحب**

قضاء وقت نوعي وكافٍ مع الأطفال يعلمهم لغة الحب. لذا، حاول التقاط اللحظات العاطفية التي تعبر فيها عن حبك لابنك بعمق وصدق. أمسك بيديه وقل له بهدوء “أحبك” بطريقة تجعله يشعر بكل حرف، مما يترك أثرًا عميقًا في قلبه.

**ادعم استقلالية طفلك**

هذا سيساهم في تعزيز ثقته بنفسه وقدرته على التعبير عن مشاعره.