عميد كليَّة الدّراسات الاسلاميَّة والعربيَّة للبنين بدمياط: والدة الطالب عبد المنعم المهدي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 01:34 مساءً - أشاد الدكتور محمد حسني الجمل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط، بجهود السيدة زينب الشربيني، والدة الطالب عبد المنعم المهدي (من أصحاب الهمم)، المقيد بالفرقة الرابعة شعبة الشريعة الإسلامية بالكلية.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته للطالب عبد المنعم المهدي ووالدته بالكلية، وتكريمهما عقب الانتهاء من امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح عميد الكلية أن هذه السيدةَ أنموذجٌ مصريٌّ أصيلٌ يُحتذى به؛ لافتًا إلى أنها ضربت أروع الأمثلة في التضحية، من خلال الصَّبر والعطاء والمثابرة ومواجهة متاعب الحياة على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن دون كللٍ أو مللٍ.

يذكر أن الوالدة الكريمة ظلت طيلة سنوات الدراسة تحمل الطالب من مقرِّ سكنه بقرية الستاموني، مركز بلقاس، محافظة الدقهلية إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدمياط، ومن قبل سنوات الدراسة الجامعيَّة كانت تحمله على كتفيها طيلة حياته؛ رغبة في تحقيق مستقبلٍ أفضل لفلذة كبدها عبدالمنعم.

وأكَّد د. الجمل أن هذه الجهود المبذولة تعكس حرص الأسرة على تحمُّل المعاناة في سبيل طلب العلم؛ معبِّرًا عن اعتزازه وتقديره لقصة كفاح هذه الأم المثالية التي ضربت أروع الأمثلة في التغلُّب على أعباء الحياة.

جدير بالذكر أن هذه السيدة الفاضلة كرَّمتها مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.