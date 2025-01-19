المسلماني يوجّه الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في التطوير

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 19 يناير 2025 01:34 مساءً - استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ، وجري الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون.

شهد اللقاء الاتفاق علي عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري ، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في تطوير القناة الأولي ، قبل عودتها إلي ماسبيرو .

وأضاف المسلماني : إن عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري من جديد ، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة ، يضاعف المسؤولية المهنية علي عاتق أبناء ماسبيرو ، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص .. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : نحن حريصون علي تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق ، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا .

يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري.