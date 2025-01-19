العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من الاقتراب من قواته

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يحذر سكان غزة من الاقتراب من قواته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 08:24 صباحاً - حذر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد سكان قطاع غزة من الاقتراب من قواته وكذلك من المنطقة العازلة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة أو نحو محور نتساريم لا يزال خطيرا، في ضوء أنشطة الجيش في المنطقة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي "نحذر من مغبة الاقتراب من قوات الجيش الإسرائيلي خاصة في منطقة محور نتساريم.

وأشار إلى أنه "في البحر، على طول القطاع، هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، و"نحذّر من الدخول إلى البحر، في الأيام المقبلة".

وتابع الجيش الإسرائيلي قائلا "يحذر من الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات الإسرائيلية في جنوب القطاع".

يشار إلى أنه من المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في وقت لاحق من صباح الأحد، على أن يتبعه الإفراج عن دفعة من المحتجزين بعد ساعات، مما يفتح الطريق أمام نهاية محتملة للحرب التي استمرت 15 شهرا وقلبت الشرق الأوسط رأسا على عقب.

ومن المقرر أن يدخل وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل حيز التنفيذ في الساعة 06:30 من صباح اليوم الأحد، بتوقيت غرينتش.