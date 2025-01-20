نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس ديوان المظالم يلتقي بالمستفيدين أثناء زيارة المحكمة الإدارية بالأحساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أثناء زيارته المحكمة الإدارية بالأحساء اليوم، بالمستفيدين الذين تقدموا بطلب لقائه عبر بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع إلى مطالبهم ووجّه بسرعة العمل بما يلزم حسب الأنظمة ووفق الاختصاص.

وكان رئيس ديوان المظالم قد زار في جولة تفقدية المحكمة الإدارية بالأحساء، واطّلع على سير العمل في المحكمة ومؤشراته وآليات تطبيق الإجراءات القضائية وتقديم الخدمات للمستفيدين.

وقد التقى الدكتور اليوسف أثناء الزيارة برئيس وقضاة المحكمة الإدارية بالأحساء، وقدّم لهم الشكر على ما يقومون به من جهود في العملية القضائية والحث على بذل المزيد من الجهد في سبيل سير العمل وتجويده واستدامة الإنجاز، في ظل ما يوفره ديوان المظالم من خدمات بتقنيات متطورة بدعم القيادة.