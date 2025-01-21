نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كهربا يحكي كواليس أزمة ترحيله من الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود عبدالمنعم كهربا عن كواليس ترحيله بعد التصرف الذي بدر منه تجاه محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والعقوبة التي وقعت عليه بعد ذلك.

كهربا: لم أستحق الترحيل واحترمت قرار محمد رمضان

وقال كهربا في تصريحات له ببرنامج الكورة مع فايق: "انفعلت بأسلوب وحش في أوضة اللبس بعد مباراة سيراميكا في كأس السوبر ومحمد رمضان قرر معاقبتي بعد عصبيتي لعدم مشاركتي أمام سيراميكا بالسوبر ومحمد رمضان أبلغني بقرار إيقافي بعد مباراة سيراميكا ثم تقرر ترحيلي من الإمارات".

وتابع: "لاعيبة الأهلي قعدوا مع محمد رمضان 3 ساعات للعفو عني بعد قرار ترحيلي بالسوبر المصري وأنا مغلطش الغلط الكبير إني اترحل في السوبر المصري لكن احترم قرار محمد رمضان".

واختتم حديثه: "كنت أبكي وأنا أغادر معسكر الأهلي بعد قرار ترحيلي بالسوبر المصري ومحمد رمضان أبلغ اللاعبين أنه في حال الفوز بالسوبر على الزمالك سيتم تخفيض الغرامة ورفع الإيقاف ولاعيبة الأهلي رجالة وساعدوني في تخفيض غرامة المليون جنيه للنصف بعد الفوز بالسوبر المصري ولم أعتذر لكولر أو اتحدث معه بعد السوبر المصري لأن الموضوع اتقفل".