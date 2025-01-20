نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ياسمين عبد العزيز عن عزاء والدها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدء منذ قليل عزاء والد الفنانة ياسمين عبد العزيز، الأستاذ محمد عبدالعزيز والذي رحل عن عالمنا صباح يوم 18 يناير، والمقام حاليًا بمسجد الشرطة في منطقة صلاح سالم، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

وغابت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العزاء رغم حرص عدد من نجوم الوسط الفني على الحضور لمسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء في الراحل، وكان من أبرز الحضور الفنان محمد فؤاد ومحمد لطفي.

وكان قد كشف وائل عبدالعزيز عن موعد مكان عزاء والدها، بعد أن أعلنت ياسمين عبد العزيز عن إلغائه، عبر حسابها الرسمي بموقع التوصل الاجتماعى «فيسبوك»: «سيقام عزاء والدي رحمه الله عليه غدًا بمسجد الشرطه صلاح سالم وليس الشيخ زايد».

كانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت وفاة والدها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلة: «توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله».