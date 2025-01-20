نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "الحلانجي" لـ محمد رجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب، البرومو الرسمي للمسلسل عبر منصات التواصل الاجتماعي، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025.

وشارك المؤلف محمود حمدان جمهوره ومتابعيه، برومو العمل، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق عليه قائلًا:" البرومو الأول لمسلسل ( الحلانجي )

تأليف: محمود حمدان

انتاج: mgr ممدوح شاهين

إخراج: معتز حسام

ورشة كتابه: محمد عبد المولى، رضا طلبه

مدير التصوير: باسم سمير

مونتاج: ريمون وليم

مخرج منفذ: وائل صبري

مهندس صوت: جهاد انور

مهندس ديكور: احمد الحوشي

منتج فني: ايمن الصياد

مدير اداره انتاج: احمد ماضي

اداره انتاج: كريم ضياء".

منشور محمود حمدان



أبطال وصناع مسلسل "الحلانجي"

ويضم مسلسل الحلانجي بطولة كلا من: محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، عمرو رجب، محمد لطفي، هالة فاخر، أحمد وفيق، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، إيناس النجار، وإبراهيم السمان، والعمل من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.



تفاصيل مسلسل “الحلانجي”



ومسلسل الحلانجي مكون من 30 حلقة، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت، ويعود من خلاله رجب إلى منافسات رمضان، بعد أن اكتفى في السنوات الماضية بالظهور ضيف شرف في عدد من الأعمال المهمة منها الحشاشين والاختيار.