نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمارة منطقة مكة تشارك في مؤتمر ومعرض الحج 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت إمارة منطقة مكة المكرمة في النسخة الرابعة من "مؤتمر ومعرض الحج"، المقام في محافظة جدة خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير 2025م؛ بهدف التعريف بمجهوداتها خلال موسمي الحج والعمرة، وأبرز المبادرات والخدمات التي تُقدَّم لضيوف الرحمن.



وتستعرض الإمارة من خلال جناح وزارة الداخلية المشارك في المؤتمر، جولات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، التفقدية على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج من كل عام، والرامية للوقوف على جاهزية المرافق والجهات لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، كذلك عرض عن حملة "الحج عبادة وسلوك حضاري"، التي انطلقت قبل 16 عامًا وأسهمت في منع مخالفي الأنظمة الذين يحاولون تأدية الشعيرة بلا تصريح، كما كان لها دورها الفاعل في تقليص السلوكيات المخالفة، والكشف الحملات الوهمية وتقليص أعداد الحجاج غير النظاميين، أيضًا عملت على ترسيخ القيم الحضارية والالتزام بالسلوكيات الإيجابية أثناء أداء المناسك.