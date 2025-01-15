نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 2.028 سلة غذائية في إقليمي السند وخيبر بختون خوا بباكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 2.028 سلة غذائية في منطقتي دادو وتهتا بإقليم السند، ومنطقة تانك بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 13.159 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2025م.



ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في باكستان للتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين هناك.