نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عرض الوداد لضم أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، حقيقة عرض نادي الوداد المغربي لنادي سيراميكا كليوباترا لضم للاعب المغربي أحمد بلحاج.

عرض الوداد لضم أحمد بلحاج

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور: "الوداد تحدث بشكل شفهي مع إدارة سيراميكا كليوبترا للحصول على خدمات بلحاج سواء عن طريق الإعارة أو البيع النهائي وذلك لتدعيم صفوق الفريق في مونديال الأندية المقبل".

وأضاف:" لكن حتى الأن لم يصل أي عرض رسمي لنادي سيراميكا كليوبترا من الوداد المغربي للحصول على خدمات بلحاج، وحسب ما علمنا من مصادرنا داخل نادي سيراميكا فليس هناك ما يمنع برحيل اللاعب حال وصول عرض جيد".