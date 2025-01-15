انت الأن تتابع خبر موعد صرف دعم سكني في السعودية لشهر يناير ٢٠٢٥: تبكير أم تأخير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعم سكني هو أحد أهم أنواع الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأبنائها،وذلك من أجل توفير لهم حياة كريمة،ويهدف هذا الدعم إلى توفير وتحسين المنازل المناسبة للمواطنين الذين لا يمتلكون منازل،ويكون ذلك بصفة دورية كل شهر بموعد معين،وقد انتشرت أنباء من قبل عن أن موعد الدعم هذا الشهر سوف يكون مختلفاً عن كل شهر،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على ذلك الموضوع بالتفصيل.

موعد صرف دعم سكني لشهر يناير ٢٠٢٥

من المقرر أن صرف دعم منصة سكني يكون كل يوم ٢٤ من الشهر،ويتم تبكير أو تأخير صرف هذا الدعم إذا صادف ذلك اليوم إجازة رسمية أو عطلة،ومن المقرر أن يوم ٢٤ يناير يكون يوم جمعة،لذلك سوف يتم تبكير موعد الصرف هذا الشهر ليكون يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس ذات الشهر.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني

لكي يتمكن المواطن من الاستعلام عن الدعم السكني يكون ذلك من خلال الخطوات التالية:-

١- الدخول إلى منصة سكني من هنا.

٢- تسجيل الدخول عن طريق إسم المستخدم وكلمة المرور.

٣- بعد ذلك الإنتقال إلى قسم الدعم السكني أو استعلام.

٤- بعد ذلك سوف يتم عرض كل التفاصيل الخاصة بالدعم المستحق.

شروط الحصول على الدعم السكني

هناك بعض الشروط التي أقرتها منصة سكني للحصول على الدعم وهي كالآتي:-