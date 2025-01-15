نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 800 سلة غذائية في منطقة سيفاري بإقليم موبتي في جمهورية مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 800 سلة غذائية في مخيمات النازحين بمنطقة سيفاري في إقليم موبتي بجمهورية مالي، استفاد منها 5.600 فرد من الأسر الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية مالي للعام 2025م.

ويهدف المشروع إلى توزيع 6.200 سلة غذائية على أكثر من 43.000 فرد في كل من العاصمة باماكو وأقاليم سيقو، وموبتي، وكوليكورو؛ بهدف تحسين المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا في مالي. ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمختلف الدول الشقيقة والصديقة.