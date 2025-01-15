رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي.. وليس لدينا أي خلاف معهم حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف إلى الأهلي

وقال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا استطيع قول شئ حول العروض في الوقت الحالي للاعب".

وأضاف: "حاليًا ليس لدينا اي أزمة أو خلاف بيننا وبين النادي الأهلي وبالطبع في حال وصول عرض مميز سوف نقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري".

وأكمل: "ما يتعلق بالعلاقة بيننا وبين الأهلي لم تسر علي النحو الذي نرجوه سابقًا، النادي لم يساعدنا من قبل وكلفنا خسارة فرصة جيدة للمنافسة في أوروبا".

وأردف: "من الصعب توقع إلى أين سيصل الفريق هذا الموسم في ترتيب الدوري السويسري، أمامنا مواجهة قوية مقبلة سوف نسعى إلى الفوز بيها والتقدم في الترتيب".

واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد أتمنى التعاقد مع لاعبين مصرين خلال الفترة المقبلة، لكن كما تعلم الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب المطالب المالية العالية للأندية المصرية".