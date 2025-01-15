نوري شاهين: ما يحدث لا يليق بـ دورتموند

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 10:52 صباحاً - يشعر نوري شاهين، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بخيبة أمل كبيرة بعد خسارة فريقه 2-4 أمام هولشتاين كيل في الدوري الألماني، أمس الثلاثاء.

وقال شاهين في تصريحات بعد الخسارة: قدمنا أداء مخزياً من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، هذا لا يليق ببوروسيا دورتموند، لا يوجد ما يقال أكثر من ذلك… لا يوجد الكثير لتقوله بعد مثل هذا الأداء، كلاعب أو كمدرب، هذه مسؤوليتي، إنه أمر مخز للغاية.

وأوضح شاهين: كان من المتوقع أن يلعب هولشتاين كيل بتلك الطريقة، ولم نحضر لأي شيء آخر، ومع رمية تماس لنا استقبلنا الهدف الأول وبعدها هدفين، نلعب في الوسط ببساطة وبدون حماية وبدون استعداد صحيح، هذا ما كنا نناقشه لمدة 3 أو 4 أيام، قدمنا مستوى سيئاً للغاية… مذهول من المستوى الذي قدمناه، الأمر لا يتعلق بي ولكن ببورسيا دورتموند، لم أنجح بعد في دفع الفريق للعب بالطريقة التي أردتها.