انت الأن تتابع خبر "وداعاً لإبرة الأنسولين!!"... عشبة عربية سحربة تخفض السكر التراكمي بسرعة البرق وتضبط معدل الجلوكوز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم هو وسيلة للتحقق من كيفية تعامل أجسامنا مع السكر، أولاً، عليك عدم تناول أي شيء طوال الليل، ثم تشرب مشروبًا سكريًا، بعد ذلك، يفحص الطبيب مستويات السكر في الدم في أوقات مختلفة على مدار ساعتين، إذا كان مستوى السكر في الدم أقل من 140، فهذا طبيعي، إذا كان أعلى من 200، فهذا يعني أنك قد تعاني من مرض السكري، إذا كان بين 140 و199، فهذا يعني أنك قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري.

طرق طبيعية لعلاج السكري

يمكن لبعض النباتات أن تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم، على سبيل المثال، يمكن أن يكون عصير الصبار مفيدًا إذا شربت ملعقتين كبيرتين منه كل يوم، ولكن إذا كان شخص ما يتناول بالفعل دواءً لمرض السكري، فيجب عليه استشارة الطبيب قبل استخدامه، يمكن لنبات آخر يسمى الحنظل أن يساعد أيضًا في علاج مرض السكري، القرفة هي نوع آخر من التوابل التي يمكن أن تخفض نسبة السكر في الدم كما أنها تجعل الكوليسترول أفضل، الحلبة هي نبات آخر يساعد جسمك على العمل بشكل أفضل ويمكن أن يخفض الكوليسترول أيضًا.

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