فرقة “فيليدج بيبل” تشارك في مراسم تنصيب ترامب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:51 مساءً - في خطوة غير متوقعة، قرر أعضاء فرقة (Village People) الانضمام إلى احتفالات تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، على الرغم من اعتراضاتهم السابقة على استخدام أغانيهم في حملته الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن أغنيتهم الشهيرة “Y.M.C.A.” كانت تُستخدم في افتتاح العديد من فعالياته السياسية، لكنهم هذه المرة اختاروا أن يكون لهم صوت أكبر من خلال المشاركة في هذه المناسبة التاريخية، وفقًا لما ذكرته مجلة “لوبوان” الفرنسية.

وقد أعلن القائد الغنائي للفرقة، فيكتور ويليس، عن قبولهم الدعوة للمشاركة في الأنشطة الاحتفالية، مما يثير تساؤلات حول هذا التغيير المفاجئ في موقفهم، خاصة في ظل مواقفهم السابقة التي كانت تتعارض مع سياسات ترامب.

بينما كان أعضاء فرقة “فيليدج بيبل” قد عارضوا سابقًا استخدام أغانيهم من قبل الرئيس المنتخب حديثًا، إلا أنهم وافقوا أخيرًا على دعوته، مما سيضفي طابع الديسكو على مراسم التنصيب الأمريكية.

في الواقع، أعلن المغني الرئيسي للفرقة، فيكتور ويليس، عبر “فيسبوك”، أن الفرقة استجابت بشكل إيجابي لدعوة حملة دونالد ترامب للمشاركة في الأنشطة الاحتفالية، بما في ذلك حدث واحد على الأقل.