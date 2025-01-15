شاهد إحتفالات الفلسطينيين باتفاقية وقف إطلاق النار فى قطاع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 08:33 مساءً - تداول رواد التواصل الاجتماعى لقطات تظهر سعادة الفلسطينيين باتفاقية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن فى قطاع غزة.

قال مصدر مصرى رفيع المستوى، إن مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة لدعم أهالي القطاع، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وقال مصدر مصري مطلع، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام.

أضاف المصدر: جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع المصدر المصرى المطلع، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يوما وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.