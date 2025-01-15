مصدر أمنى مصرى لـ"القاهرة الإخبارية": جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام المساعدات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 08:33 مساءً - قال مصدر أمنى مصرى، إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ينهي معاناة الشعب الفلسطيني في غزة والممتدة لأكثر من عام، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

أضاف المصدر: جار التنسيق بشأن فتح معبر رفح الفلسطيني أمام إدخال المساعدات الدولية لتحسين الأوضاع في قطاع غزة.

وتابع المصدر المصري، أن المرحلة الأولى من الاتفاق تمتد لـ 42 يوما وتسمح بعودة النازحين إلى منازلهم بدون عوائق خاصة إلى مناطق الشمال.

وكان مصدر مصري أفاد مطلع أنه تم التوصل إلى اتفاق ينهى معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بجهود الوسطاء بعد ساعات من العمل الشاق، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.