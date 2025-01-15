بعد رحيله إلى سيراميكا.. قندوسى: شكرا جمهور الأهلى العظيم "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 يناير 2025 08:33 مساءً - وجه الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الاهلى السابق وسيراميكا الحالي رسالة الى جمهور الفريق الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: قائلا: "شكرا جمهور الاهلى العظيم".

ونشر أحمد القندوسى فيديو عبر الاستورى الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بجميع الأهداف الخاصة به مع فريق الاهلى وأهم اللحظات التي قضاها داخل القلعة الحمراء.

وأسدل مسئولو سيراميكا، الستار على نهاية مسيرة الجزائرى أحمد القندوسى مع النادى الأهلى، بعدما نجحوا في ضم اللاعب بشكل رسمي لمدة 3 مواسم تبدأ من المواسم الحالي.

وتعاقد فريق سيراميكا مع أحمد القندوسى على سبيل الإعارة من الأهلى، قبل أن ينجح في ضم اللاعب لصفوفه بشكل رسمي، وتم توثيق العقد في اتحاد الكرة اليوم.

ونجح سيراميكا في ضم أحمد القندوسى بنفس القيمة المالية المتفق عليها منذ استعارته من الأهلى، وبنفس الراتب الذى يحصل عليه اللاعب، وبعقد بدون شرط جزائى.