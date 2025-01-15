انت الأن تتابع خبر «انسى ريحة العرق!!»..دون الحاجة لمزيل العرق.. مكون بسيط في كل منزل يمنع رائحة الإبطين الكريهة في الصيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك الدكتور سينا ​​الجادري، المعروف باسم “الدكتور سينا” على تيك توك، نصيحة رائعة تساعد في التخلص من رائحة الإبط الكريهة، وهو مشهور حقًا ولديه أكثر من 84800 متابع وأوضح أن مكونًا خاصًا يسمى حمض الجليكوليك، والذي يمكنك العثور عليه في الصيدليات، رائع للتخلص من الروائح الكريهة.

فوائد حمض الجليكوليك

في مقطع فيديو شاركه على TikTok، تحدث الدكتور سينا ​​عن حمض الجليكوليك، هذا مكون خاص يوجد غالبًا في منتجات التجميل التي تساعد في علاج أشياء مثل شيخوخة الجلد وحب الشباب، وذكر أن حمض الجليكوليك يمكن أن يساعد أيضًا في التخلص من رائحة الإبط، والسبب في نجاحه هو أنه يحتوي على جزيئات صغيرة يمكن أن تتوغل عميقًا في الجلد، مما يساعد في التخلص من الروائح الكريهة.

رائحة العرق

وقال بعض الأشخاص الذين يستخدمون المنصة إنهم ما زالوا يشعرون برائحة كريهة حتى بعد الاستحمام واستخدام مزيل العرق العادي، وأوضح طبيب الجلد الدكتور جارشيك أن مكونًا خاصًا يسمى حمض الجليكوليك يساعد في تغيير توازن الجلد، مما يجعل من الصعب على الجراثيم التي تسبب الروائح الكريهة أن تعيش.

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