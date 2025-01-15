كيف يساهم النوم العميق في تنقية عقل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:51 مساءً - أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Cell أن جزيء “النورإبينفرين” يلعب دورًا حيويًا في عملية تنقية الدماغ خلال النوم العميق. يتم إفراز هذا الجزيء في موجات إيقاعية تعمل على تحفيز الجهاز اللمفاوي في الدماغ، الذي يقوم بضخ السائل النخاعي لإزالة السموم والتراكمات الضارة.

يعتبر هذا الاكتشاف خطوة مهمة نحو فهم كيفية تنظيف الدماغ لنفسه أثناء النوم، حيث يعتمد على نظام مدمج يُعرف بـ “النظام اللمفاوي” لإزالة البروتينات السامة التي قد تؤدي إلى تكوين لويحات لزجة مرتبطة بالأمراض العصبية. ومع ذلك، كانت الآلية التي تحرك هذا النظام غير واضحة حتى الآن.

أظهرت الدراسة أن جزيء “النورإبينفرين” يلعب دورًا أساسيًا في هذه العملية. خلال النوم العميق، يقوم جذع الدماغ بإطلاق موجات صغيرة من “النورإبينفرين” كل 50 ثانية، مما يؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في الدماغ ويخلق نبضات بطيئة ومنتظمة تساعد على دفع السائل النخاعي للتخلص من التراكمات السُمية.

للتأكد من تأثير مساعدات النوم على هذه العملية، قام الباحثون بإعطاء الفئران عقار “زولبيديم”، المعروف لعلاج الأرق. وقد وجدوا أن الفئران…