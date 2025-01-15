محكمة رومانية ترفع “الإقامة الجبرية” عن المؤثر أندرو تيت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 يناير 2025 05:51 مساءً - قررت محكمة رومانية إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على أندرو تيت، الناشط على الإنترنت والشخصية المثيرة للجدل، واستبدالها بتدبير المراقبة القضائية. يأتي هذا القرار في إطار تطورات قضية تيت وشقيقه تريستان، اللذين يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار بالبشر والاغتصاب.

يسمح تدبير المراقبة القضائية لأندرو تيت بحرية الحركة داخل رومانيا، مع الالتزام بشروط قانونية صارمة.

وأكد المتحدث باسم تيت هذا التطور، مشيرًا إلى أن المحكمة استبدلت الإقامة الجبرية بالمراقبة القانونية، مما يمنحه حرية التنقل مع الالتزام بالشروط المحددة.

وأضاف بيان المحكمة أن هذا الإجراء يمثل “خطوة قانونية جديدة” في القضية التي أثارت اهتمامًا عالميًا، مع استمرار التحقيقات التي تلاحق الأخوين تيت، اللذين يعتبران من أبرز المتهمين في قضية الاتجار بالبشر.

كان الأخوان تيت، الحاملان للجنسيتين الأمريكية والبريطانية واللذان سبق لهما ممارسة رياضة الكيك بوكسينغ، قيد الإقامة الجبرية لمدة خمسة أشهر. ويواجهان اتهامات تشمل الاستغلال الجنسي والاغتصاب. ورغم رفع الإقامة الجبرية، لم يُبرَّأ المتهمان بعد.