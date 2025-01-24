نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 08:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يتربع لابا كودجو فودوه، لاعب فريق العين على صدارة ترتيب هدافي دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم بفارق مريح مع نهاية منافسات الجولة الثالثة عشرة…
1- لابا كودجو فودوه (العين): 15 هدفاً
2- عمر خريبين (الوحدة): 10 أهداف
3- سردار آزمون (شباب الأهلي): 8 أهداف
4- علي أحمد مبخوت (النصر): 7 أهداف
5- جونيور فليمينغز (عجمان): 7 أهداف
6- عادل تاعرابت (النصر): 7 أهداف
7- كايو لوكاس فيرنانديز (الشارقة): 7 أهداف
8- أناتول أبانغ (البطائح): 7 أهداف
9- شهريار مغانلو (اتحاد كلباء): 6 أهداف
10- مهدي قايدي (اتحاد كلباء): 6 أهداف
11- مهدي قايدي (العين): 6 أهداف
12- سفيان رحيمي (العين): 6 أهداف