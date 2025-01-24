يتربع لابا كودجو فودوه، لاعب فريق العين على صدارة ترتيب هدافي دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم بفارق مريح مع نهاية منافسات الجولة الثالثة عشرة…

نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (13) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

امير السيد

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