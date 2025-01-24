جوليان ناجلسمان مستمر مع منتخب ألمانيا حتى 2028

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 12:56 مساءً - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد مدرب المنتخب الأول، جوليان ناجلسمان، حتى 2028.

وكان عقد ناجلسمان السابق ينتهي في 2026 عقب مشاركة ألمانيا في بطولة كأس العالم، التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبالتالي سيتواجد ناجلسمان على رأس القيادة الفنية للألمان في منافسات يورو 2028، والتي ستقام في بريطانيا وأيرلندا.

وتولى ناجلسمان، تدريب المنتخب الألماني، في سبتمبر/أيلول 2023، خلفاً لهانزي فليك، وقاد الماكينات في يورو 2024، ووصل إلى ربع النهائي قبل السقوط أمام إسبانيا في الوقت الإضافي بنتيجة (1-2).