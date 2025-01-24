جارديم: نريد استعادة لقب كأس رئيس الإمارات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 07:58 مساءً - تحدث ليوناردو جارديم، مدرب العين، عن مواجهة الجزيرة، غداً السبت، في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات.

وقال جارديم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء: “ندرك جيداً أنها البطولة الأغلى بالنسبة للجميع، لأنها تحمل اسماً غالياً، ولها خصوصية بالنسبة لنا في العين”.

وتابع: “مطالبون بإظهار أعلى درجات التركيز في التعامل مع كل مرحلة، حتى نتمكن من استعادة اللقب الغائب عن النادي منذ 2018”.

وأكمل: “اللاعبون متحفزون، والجميع عازمون على تحقيق اللقب الثامن لـ العين، وأتمنى أن نوفق في التأهل إلى نصف النهائي”.

وأكمل: “الجزيرة فريق جيد ويضم في صفوفه عناصر مميزة، غير أننا نفكر دائما في وضعنا وتحضيراتنا للمواجهة بالمستوى المطلوب”.

وواصل: “واجهنا العديد من التحديات خلال استحقاقاتنا الماضية في الموسم الحالي، ولكننا في العين نثق في قدراتنا على تقديم أفضل ما لدينا وإظهار قوتنا الحقيقية وشخصية فريقنا”.

وأتم: “كما نعتمد كثيراً على مساندة جماهيرنا الوفية، التي تعتبر مصدر الإلهام والقوة للعين في كل خطوة، ونأمل أن يكون الحضور الجماهيري غداً، عاملاً حاسماً لتحقيق أهدافنا، وإسعاد عشاق هذا الكيان الكبير”.