نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردنيو الجنسية يعودون إلى الحرية غدا ضمن صفقة تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt بتضمين 9 أشخاص من الجنسية الأردنية ضمن الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية وسيجري الإفراج عنهم يوم غد السبت في إطار استكمال تنفيذ صفقة التبادل بين "حماس" وإسرائيل.

وشملت فئة أردنيي الجنسية من تلقوا أحكاما مؤبدة لمرة واحدة ومنهم المؤبد لـ11 مرة، وغيرهم من أحكام السجن التي تتراوح بين 19 سنة وحتى 25 سنة.

وتضمنت القائمة الأسماء التالية: مرعي أبو سعيدة (11 مؤبد)، عمار الحويطات (مؤبد)، ثائر اللوزي (19 سنة)، هاني الخمايسة (مؤبد)، علي نزال (20 سنة )، زيد يونس (مؤبد و25سنة)، رائد مسالمة (مؤبدين و20 سنة)، فرج العدوان (25 سنة)، محمد الرمحي (23 سنة).

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، قال مكتب إعلام الأسرى في بيان إنهم ينتظرون قائمة الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية والذين سيتم الإفراج عنهم يوم السبت.

وأفاد المكتب بأنه و"بعد إعلان فصائل المقاومة الفلسطينية أسماء أسرى الاحتلال المنتظر الإفراج عنهم غدا والتي تضمنت أسماء 4 مجندات ننتظر قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم غدا".

وأضاف أن القائمة ستتضمن 120 أسيرا من ذوي المؤبدات، و80 أسيرا من أصحاب المحكوميات العالية حسبما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار في الصفقة.