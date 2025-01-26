نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الزمالك ومودرن.. رابطة الأندية تكشف لـ "الكابتن" تعديل في لائحة العقوبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن عبر برنامج الكابتن الذي يبث عبر قناة dmc تفاصيل عقوبة رابطة الأندية على الزمالك ضمن عقوبات الجولة التاسعة.

بسبب الزمالك ومودرن.. رابطة الأندية تكشف لـ "الكابتن" تعديل في لائحة العقوبات

وكانت الرابطة قد أصدرت قرارا بمنع دخول مشجعي الزمالك الحاضرين في مواجهة مودرن سبورت والبالغ عددهم 2371 من حضور مباراتي الجونة وبيراميدز وغرامة قيمتها 200 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لحكم المباراة.

كما تم منع مصطفى ميلا عامل مهمات الزمالك من مرافقة الفريق لمدة 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لبرنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن عن أسباب عدم منع جماهير الزمالك من الحضور لمباراتين والاكتفاء بمعاقبة الجماهير الحاضرة لمباراة مودرن سبورت فقط، وذلك بسبب عدم كتابة حكم اللقاء في تقريره تعرضه للسباب من الأساس.

وأكد المصدر أن الرابطة أجرت تعديلا في اللائحة ليصبح إيقاف الجماهير بشكل كامل لمدة مباراتين في المرة الرابعة بدلا من الثالثة، بينما المرة الثالثة تكون حرمان الحاضرين من المباراة فقط خلال المواجهتين المقبلتين مع غرامة 200 ألف جنيه.

أما بالنسبة لعقوبة مصطفى ميلا فتم إيقافه 3 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه بسبب التلفظ بألفاظ بذيئة بالإضافة إلى 3 مباريات وغرامة 75 ألف جنيه بسبب الاعتداء على أحد الأفراد المساعدة ليصبح الإجمالي 6 مباريات وغرامة 95 ألف جنيه