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أحمد جودة - القاهرة - أشار أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي لم يتأقلم خلال فترة الاحتراف الخارجي.

ميدو: رمضان صبحي وإمام عاشور لا يصلحان للعب في أوروبا

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "أرى أن الثنائي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وحسام عبد المجيد مدافع الزمالك يمكنهما الاحتراف، وكذلك محمد السيد لاعب الزمالك لديه عرض من نوتنجهام فورست".

وذكر: "حسام عبد المجيد مدافع متميز للغاية، يمتاز بالطول، والخروج بالكرة والتحرك، ويستطيع التأقلم واللعب في الخارج".

وتابع: "رمضان صبحي لاعب جيد للغاية، وفي آخر سنتين لم يطور من نفسه التطور الذي كان يجب أن يحدث له".

وأكمل: "إمام عاشور لاعب جيد جدا ولكن كان واضحا أنه لم يتأقلم في الأجواء في أوروبا فمن الصعب جدا أن ينجح في أوروبا مرة تانية، لذلك رمضان وإمان لا يصلحان في الوقت الحالي للاحتراف في أوروبا