طبيب مصري يحول أعواد الكبريت إلى تحف فنية معمارية

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 يناير 2025 10:54 مساءً - في عالمٍ مليء بالإبداع، يبرز اسم الدكتور أحمد حسن، الطبيب المصري الذي استطاع أن يحول شغفه بالفن إلى واقع ملموس، فمن خلال مهارة فنية عالية، استطاع أن يصنع تحفًا معمارية بديعة باستخدام أداة بسيطة للغاية: أعواد الكبريت.

بداية الشغف:

بدأت قصة الدكتور أحمد حسن مع أعواد الكبريت منذ أن كان طالبًا في كلية الطب. ففي عام 1980، وجد نفسه منجذبًا إلى هذا العالم الصغير، وبدأ في تجربة تكوين أشكال بسيطة من أعواد الكبريت. وبعد توقف دام عدة سنوات بسبب انشغاله بالدراسة والعمل، عاد إلى هوايته من جديد في عام 2013، وهذه المرة بتصميم أكثر تعقيدًا وإبداعًا.

تحويل أعواد الكبريت إلى فن معماري:

استطاع الدكتور أحمد أن يحول أعواد الكبريت إلى مادة خام لإنشاء نماذج دقيقة ومعقدة لأشهر المعالم الأثرية والمباني التاريخية، مثل قصر البارون، ومسجد محمد علي، وقلعة قايتباي، وغيرها الكثير. وقد تميزت أعماله بالدقة والتفاصيل المذهلة، حيث استطاع أن يلتقط روح كل مبنى ويعكسها في تصميمه.

التحديات التي واجهها:

لم تكن رحلة الدكتور أحمد سهلة، فقد واجه العديد من التحديات في بداية مشواره الفني. فمادة أعواد الكبريت هشة وتحتاج إلى صبر ودقة كبيرين في التعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصميم بعض المباني المعقدة مثل القباب والأقواس يتطلب مهارات هندسية عالية.

الإنجازات والمعارض:

شارك الدكتور أحمد في العديد من المعارض الفنية، وحصد إعجاب الجمهور والنقاد بجمال أعماله وإبداعه. وقد استطاع أن يجمع بين عمله كطبيب وهوايته الفنية، مما يدل على شغفه الكبير بالفن والإبداع.

الحلم الكبير:

يحلم الدكتور أحمد بإنشاء معرض دائم لأعماله الفنية، حتى يتمكن أكبر عدد من الناس من الاستمتاع بجمالها وإبداعه. ويأمل أن يكون هذا المعرض مصدر إلهام للأجيال القادمة.

رسالة الدكتور أحمد:

يوجه الدكتور أحمد رسالة إلى جميع المهتمين بالفن والإبداع، بأن لا يستسلموا لأحلامهم مهما كانت الظروف، وأن يتبعوا شغفهم بكل قوة وإصرار.