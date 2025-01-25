الدوري الاسكتلندي (24): سيلتك يلاقي دندي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، خمس مباريات لحساب الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلتقي أبردين مع سانت ميرين الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب سيلتك مع دندي، وهارتس مع كيلمارنوك، وسانت جونستون مع ماذريول، وروس كاونتي مع هيبرنيان.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً الأحد، بلقاء دندي يونايتد وجلاسكو رينجرز الساعة 15:00.

ويتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 60 نقطة، يليه جلاسكو رينجرز بـ 47 نقطة، دندي يونايتد بـ 37 نقطة، أبردين بـ 35 نقطة، وماذرويل بـ 31 نقطة.