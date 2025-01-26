انت الأن تتابع خبر مش هتتوقع هيحصل ايه لموبايلك لما تفعل وضع الطيران هتنبهر!!.. ضاع عمرنا ونحن لا نعرف مميزات وضع الطيران.. كنوز واحنا مش عارفين!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وضع الطيران في الهواتف المحمولة هو ميزة توفرها العديد من الأجهزة الذكية بهدف تعطيل كل أو معظم الاتصالات والوظائف التي تعتمد على الشبكة هذه الميزة تعتبر مفيدة في حالات معينة وتساعد المستخدمين في الحفاظ على سلامة الجهاز أو توفير طاقة البطارية. في هذا المقال، سنتناول

مميزات وضع الطيران في الهواتف المحمولة واستخداماتها المختلفة.

1. الحفاظ على طاقة البطارية

واحدة من أبرز مميزات وضع الطيران هي توفير الطاقة بشكل ملحوظ. عند تفعيل وضع الطيران، يتم إيقاف جميع الاتصال بالشبكات مثل الاتصال بالإنترنت، الشبكات الخلوية، والبلوتوث، مما يقلل من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا كنت في وضع الطيران لفترة طويلة أو في مكان بعيد عن شبكات الاتصال، سيلاحظ المستخدم انخفاضًا أقل في استهلاك البطارية.

2. الحفاظ على سلامة الأجهزة أثناء الرحلات الجوية

في الرحلات الجوية، يطلب من الركاب تفعيل وضع الطيران لضمان سلامة الطائرة وأجهزتها تساهم هذه الميزة في تعطيل إشارات الأجهزة المحمولة التي قد تتداخل مع أنظمة الطائرة بالإضافة إلى ذلك، يساعد وضع الطيران في تقليل التعرض للإشعاعات التي تصدرها الأجهزة المحمولة.

3. تقليل التشتت