

انت الأن تتابع خبر هتقول ياريتني كنت عرفتها من زمان!!.. 10 أطعمة تحس الهضم وتساعد في انقاص الوزن!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلعب الألياف الغذائية دورًا حيويًا في تعزيز صحة الجسم، بدءًا من تحسين عملية الهضم وحتى دعم الصحة العامة، وعلى الرغم من أهميتها، يفتقر الكثيرون إلى الكمية الموصى بها يوميًا من الألياف، مما يؤثر على كفاءة الجهاز الهضمي والتحكم في مستويات السكر في الدم، وإدراج الأطعمة الغنية بالألياف في نظامك الغذائي لا يقتصر على تحقيق فوائد صحية فقط، بل يساعد أيضًا في الشعور بالشبع لفترات أطول وإدارة الوزن بفعالية، وفي هذا المقال، سوف نستعرض مجموعة من الأطعمة الغنية بالألياف التي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في نظامك الغذائي.

البازلاء الخضراء المطبوخة

البازلاء ليست مجرد إضافة لونية للوجبات، فهي تحتوي على حوالي 8.8 جرام من الألياف لكل كوب مطبوخ، وإلى جانب ذلك، توفر البازلاء البروتينات والفيتامينات، مما يجعلها خيارًا غذائيًا ممتازًا.

2. العدس المطبوخ

إلى جانب كونه غنيًا بالبروتين، يوفر العدس 7.8 جرام من الألياف في نصف كوب فقط، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب ويساهم في الشعور بالشبع لفترة طويلة.

3. الحمص المطبوخ

يحتوي الحمص على 6.3 جرام من الألياف لكل نصف كوب، بالإضافة إلى البروتين النباتي، مما يجعله خيارًا رائعًا سواء عند تحميصه كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات.

4. الفاصوليا الحمراء المطبوخة

تعتبر الفاصوليا الحمراء مصدرًا غنيًا بالألياف، حيث تحتوي على حوالي 5.7 جرام لكل نصف كوب. يمكن أن تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول وتعزيز صحة القلب.

5. الجوافة

تعد الجوافة من أكثر الفواكه الغنية بالألياف، إذ تحتوي على حوالي 8.9 جرام لكل كوب، كما أنها غنية بفيتامين C والعناصر الغذائية الأخرى، ويمكن تناولها طازجة أو في عصير.

6. التوت الأحمر

يوفر كوب واحد من التوت الأحمر حوالي 8 جرامات من الألياف، مما يجعله خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يرغبون في تحسين صحة الهضم والحصول على جرعة إضافية من مضادات الأكسدة.

7. التفاح بقشره

تناول تفاحة متوسطة الحجم مع قشرها يوفر حوالي 4.8 جرام من الألياف، مما يجعله خيارًا سهلًا وصحيًا لزيادة تناولك للألياف اليومية.

8. بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على حوالي 7 جرامات من الألياف لكل كوب، وهي مكون متعدد الاستخدامات يمكن إضافته إلى العديد من الأطباق، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

9. البروكلي المطبوخ

البروكلي مصدر غني بالألياف، حيث يحتوي كوب واحد منه على حوالي 5.2 جرام، ويعتبر خيارًا مثاليًا لدعم صحة القلب والجهاز الهضمي.

10. بذور الشيا