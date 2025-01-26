انت الأن تتابع خبر تحذير عاجل.. ابتعدوا عن هذا النوع من الشاي فهو يحتوي على غبار وعفن ودقائق بلاستيك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت هيئة حماية المستهلك الروسية من منتجي الشاي إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير منتجاتهم من المبيدات الحشرية، وذلك بعد اكتشاف وجودها في أصناف شهيرة.

أخطر أنواع الشاي

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية الروسية، أن أكثر أنواع الشاي خطورة هو الشاي المعبأ في أكياس، مشيرة إلى أن هذه الأكياس لا تحتوي فقط على الشاي، بل تحتوي أيضًا غبار من مصادر مختلفة، كما أن المواد المستخدمة في صناعة الأكياس قد تحتوي على دقائق البلاستيك، إلى جانب أن الشاي المعبأ في أكياس معرض بشكل أسرع لنمو العفن، لذلك لا يفضل استخدامه بشكل دائم.

نصائح لاختيار الشاي الأفضل

ووفقًا لما نقلته “روسيا اليوم”، تنصح الخبيرة باختيار الشاي المصنوع من أوراق كبيرة والمعبأ في علب شفافة تسمح برؤية ما بداخلها، كما تؤكد أهمية التحقق من تاريخ الصلاحية لضمان جودة الشاي، مضيفة أن الشاي الأخضر يحتوي على نسبة أعلى من الأحماض الأمينية مقارنة بالشاي الأسود، مما يعزز الأداء والتركيز، علاوة على أنه يحتوي على نسبة أعلى من الكافيين، لذلك ينشط أكثر

الاعتدال في شرب الشاي