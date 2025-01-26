أعملي ماسكات العيد لتبييض البشرة لنتيجة فورية وسريعة

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رياض - احمد صلاح - ماسكات العيد لتبييض البشرة مع اقتراب العيد تبحث معظم السيدات عن ماسكات طبيعية للبشرة، لكي تستقبل العيد لبشره اكثر إشراقا وحيوية، خاصة في شهر رمضان حيث تعاني البشرة من الجفاف بسبب قلة شرب المياه على مدار اليوم، مما تحتاج إلى المزيد من العناية والاهتمام لتعويض الإجهاد التي تتعرض له البشرة.

ماسكات العيد لتبييض البشره وتنعيمها والتخلص

من الحبوب والدهون المؤرقة والأماكن الداكنة، ومن الجدير بالذكر أن تلك الماسكات التي نقدمها لكم طبيعية تماما ولا تؤثر باي ضرر على البشرة،وإليكم مكونات كل ماسك وطريقة تحضيره بالخطوات

ماسكات العيد لتبييض البشرة

توجد الكثير من الوصفات الطبيعية للبشرة، والتي تعطي نتائج فعالة من أول استخدام وتعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ ومنها ما يلي:

ماسك العسل والليمون

يعتبر من الماركات التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها، حيث يعمل الليمون على تفتيح البشرة وذلك لأنه غني بفيتامين سي، والعسل الذي يغذي البشرة ويمنحها الترطيب اللازم.

طريقة التحضير

لكي يتم الحصول على أكبر فائدة من هذا الماسك يجب أولا القيام بغسيل الوجه جيدا باستخدام الغسول الخاص بها.

ثم عمل مقشر للبشرة لكي يتم إزالة الجلد الميت ويمكن استخدام السكر وزيت الزيتون والليمون.

وبعد ذلك تكون البشرة أصبحت جاهزة لاستقبال الماسك حيث يتم خلط مقدار من العسل مع عصير الليمون ويخلط جيدا.

يتم وضع هذا الماسك على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم يغسل بماء جيدا وبعدها يجب غلق مسام البشرة باستخدام ماء ورد بارة ثم وضع كريم مرطب على البشرة.

كما لا يستخدم هذا الماسك لمن يعاني من الحساسية تجاه الليمون.

ماسك الزبادي والخيار