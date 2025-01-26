انت الأن تتابع خبر “أقوى من حقن البوتكس”.. حطي النشا على النعناع واعملي أقوى كولاجين لشد البشره والتخلص من التجاعيد في يومين بس .. وصفة مغربية هتخلي العجوزة صبية !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع مرور الوقت وظهور علامات التقدم في العمر، يبدأ الجلد بفقدان مرونته الطبيعية نتيجة انخفاض مستويات الكولاجين في البشرة ومع تزايد الطلب على الطرق الطبيعية للعناية بالبشرة، ظهرت وصفات فعالة تجمع بين مكونات بسيطة لكنها غنية بالفوائد، مثل النشا والنعناع وفي هذا المقال، سنتحدث عن كيفية استخدام هذه المكونات لعمل أقوى كولاجين طبيعي يساعد في شد البشرة والتخلص من التجاعيد.

فوائد النشا للبشرة

النشا يُعتبر من أكثر المكونات الطبيعية التي تُستخدم في مستحضرات التجميل المنزلية، ويتميز بخصائصه التالية:

شد البشرة: يساعد النشا في تقليل ترهلات الجلد وإضفاء مظهر أكثر شبابًا.

تقليل التجاعيد: يحتوي على فيتامينات ومضادات أكسدة تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

تفتيح البشرة: يعمل النشا على توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات.

تقليل الالتهابات: يمتلك خصائص مهدئة للبشرة الحساسة والمعرضة للاحمرار.

فوائد النعناع للبشرة

النعناع ليس مجرد مكون غذائي، بل يمتلك خصائص جمالية رائعة، منها:

تحفيز الدورة الدموية: يعمل على تنشيط البشرة وزيادة حيويتها.

تهدئة البشرة: يقلل من التهابات الجلد واحمراره.

تنظيف المسام: بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يساعد في تنظيف البشرة من الشوائب.

تقوية البشرة: يحتوي النعناع على فيتامينات مثل فيتامين A وC الضرورية لتحفيز الكولاجين.

طريقة تحضير وصفة النشا والنعناع

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

حفنة من أوراق النعناع الطازج.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري).

طريقة التحضير:

اغسلي أوراق النعناع جيدًا واغليها في نصف كوب من الماء لمدة 5 دقائق.

صفي الماء الناتج واتركيه حتى يبرد.

في وعاء صغير، اخلطي ماء النعناع مع ملعقة النشا جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي ماء الورد للحصول على رائحة منعشة وزيادة الفوائد.

طريقة الاستخدام: