الدوري الإسباني (21): ريال مدريد في ضيافة بلد الوليد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق ريال بيتيس في ضيافة ريال مايوركا، اليوم السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

ويلعب اليوم أيضاً أتلتيكو مدريد مع فياريال الساعة 18:15، وإشبيلية مع إسبانيول الساعة 20:30، وبلد الوليد مع ريال مدريد الساعة 23:00.

أمس، تعادل لاسبالماس وأوساسونا 1-1 في افتتاح منافسات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- ريال مدريد: 46 نقطة

2- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة

3- برشلونة: 39 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 39 نقطة

5- فياريال: 33 نقطة