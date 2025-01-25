نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإسباني (21): ريال مدريد في ضيافة بلد الوليد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 25 يناير 2025 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق ريال بيتيس في ضيافة ريال مايوركا، اليوم السبت، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.
ويلعب اليوم أيضاً أتلتيكو مدريد مع فياريال الساعة 18:15، وإشبيلية مع إسبانيول الساعة 20:30، وبلد الوليد مع ريال مدريد الساعة 23:00.
أمس، تعادل لاسبالماس وأوساسونا 1-1 في افتتاح منافسات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- ريال مدريد: 46 نقطة
2- أتلتيكو مدريد: 44 نقطة
3- برشلونة: 39 نقطة
4- أتلتيك بلباو: 39 نقطة
5- فياريال: 33 نقطة