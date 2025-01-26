علامات تحذيرية: أعراض سرطان القولون التي لا يجب تجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

يُعتبر سرطان القولون من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا، ولكنه أيضًا من الأنواع التي يمكن علاجها بنجاح كبير عند اكتشافها في المراحل المبكرة.

من هنا تأتي أهمية التعرف على أعراض سرطان القولون مبكرًا، حيث يُمكن الكشف المبكر أن يُحدث فرقًا كبيرًا في مسار العلاج ونسبة الشفاء.

يهدف هذا المقال إلى تزويدك بمعلومات شاملة حول أعراض سرطان القولون، عوامل الخطر، طرق التشخيص، وخيارات العلاج المتاحة.

سرطان القولون هو نوع من السرطان يبدأ في القولون (الجزء الأكبر من الأمعاء الغليظة). في معظم الحالات، يبدأ سرطان القولون على شكل سلائل صغيرة غير سرطانية (حميدة) تتشكل على البطانة الداخلية للقولون. مع مرور الوقت، يمكن أن تتحول بعض هذه السلائل إلى سرطانية.

قد لا تظهر أعراض سرطان القولون في المراحل المبكرة، ولكن مع تقدم المرض، قد تظهر بعض العلامات التحذيرية التي يجب الانتباه إليها واستشارة الطبيب في حال ظهورها. تشمل هذه الأعراض:

تغيرات في عادات الأمعاء: مثل الإسهال أو الإمساك المستمر، أو تغير في قوام البراز (أكثر ليونة أو أكثر صلابة) يستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

نزيف من المستقيم أو وجود دم في البراز: قد يكون الدم أحمر فاتحًا أو داكنًا.

الشعور بعدم الراحة في البطن: مثل تقلصات أو غازات أو ألم مستمر.

فقدان الوزن غير المبرر: فقدان الوزن دون محاولة إنقاصه.

الشعور بالتعب أو الضعف: إرهاق مستمر دون سبب واضح.

الشعور بأن الأمعاء لا تفرغ تمامًا: حتى بعد التبرز.

ملاحظة هامة: هذه الأعراض قد تكون أيضًا علامات لحالات أخرى غير سرطانية، ولكن من الضروري استشارة الطبيب لتحديد السبب واستبعاد أي احتمالات خطيرة.

هناك بعض العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون، منها:

التقدم في العمر: يزداد خطر الإصابة بعد سن الخمسين.

التاريخ العائلي للإصابة بسرطان القولون: وجود أقارب من الدرجة الأولى (مثل الوالدين أو الأشقاء) مصابين بالمرض يزيد من احتمالية الإصابة.

التاريخ الشخصي للإصابة بأمراض التهاب الأمعاء: مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون.

اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والمعالجة وقليل الألياف.

قلة النشاط البدني.

التدخين وشرب الكحول.

السمنة.

تشمل طرق تشخيص سرطان القولون:

اختبار البراز: للكشف عن وجود دم خفي في البراز.

تنظير القولون: إجراء يتم فيه إدخال أنبوب مرن مزود بكاميرا إلى القولون لفحص البطانة الداخلية وأخذ عينات (خزعات) إذا لزم الأمر.

الأشعة المقطعية للقولون (التنظير الافتراضي للقولون): فحص تصويري يستخدم الأشعة السينية لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد للقولون.

يعتمد علاج سرطان القولون على مرحلة المرض ومدى انتشاره، وتشمل الخيارات العلاجية:

الجراحة: لإزالة الجزء المصاب من القولون.

العلاج الكيميائي: استخدام الأدوية لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الإشعاعي: استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية.

العلاج الموجه: استخدام الأدوية التي تستهدف جزيئات معينة في الخلايا السرطانية.

العلاج المناعي: تحفيز جهاز المناعة في الجسم لمهاجمة الخلايا السرطانية.

يمكن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون من خلال: